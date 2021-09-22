НАТО решило пересмотреть свою стратегическую концепцию

Глава министерства обороны Франции Флоранс Парли сообщила в среду, 22 сентября, что в НАТО согласились пересмотреть стратегическую концепцию по предложению Франции и Германии.

РИА Новости сообщают, что глава французского минобороны заявила следующее: «Причина существования НАТО – трансатлантическая безопасность. Это то, о чем мы хотим напомнить США. Поэтому наши партнеры решили по нашей инициативе, а также по инициативе ФРГ, пересмотреть стратегическую концепцию альянса».

По словам Парли, эта работа сможет прояснить ситуацию к саммиту НАТО в Мадриде и усилить оборону Европы.

«Быть союзниками – это не значит быть заложниками интересов другой страны», – заявила Флоранс Парли.

Напомним, Франция лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUSрешила, после чего были отозваны послы из США и Австралии.

Париж, Иван Бабурин

Париж. Другие новости 22.09.21

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