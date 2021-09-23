Коалам грозит исчезновение

Согласно последним данным, опубликованным Австралийским фондом коал, почти треть этих сумчатых животных, была уничтожена всего за последние три года. Причем некоторые эксперты говорят, что реальные цифры гораздо выше официальных данных.

Австралия потеряла около 30 процентов своих коал с 2018 года в результате лесных пожаров, засухи, аномальной жары и расчистки земель, говорится в сообщении Австралийского фонда коал.

В докладе организации, который цитирует NBC News, говорится, что в юго-восточном штате Новый Южный Уэльс популяция коал сократилась на 41 процент. Подобная тенденция наблюдается во всех регионах Зеленого континента.

По оценкам Фонда коал, популяция этих сумчатых в Австралии в настоящее время находится в диапазоне от 32 000 до 58 000 особей, по сравнению с 46 000-82 000 в 2018 году.

В 2012 году коала была внесена в список исчезающих видов в некоторых частях Австралии. В июне прошлого года парламентское расследование показало, что коалы в Новом Южном Уэльсе могут исчезнуть к 2050 году, если правительство немедленно не вмешается для защиты их и их среды обитания.

В июне текущего года правительство Австралии призвало политиков и общественность страны оценить национальный план восстановления популяции коал в трех регионах страны. Эти предложения должны быть обнародованы в 24 сентября.

Канберра, Иван Бабурин

Канберра. Другие новости 23.09.21

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