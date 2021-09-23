Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон захотел стать Бореем

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказала, что хотел сменить имя на Борей, в честь бога северного ветра в греческой мифологии. Об этом политик заявил во время выступления на Генассамблее ООН.

Глава британского кабмина посвятил свою речь проблемам экологии и борьбе с климатическими изменениями. Он упомянул, что в Северном море между Британией и Голландией было воздвигнуто множество ветряных турбин.

«Мы производим столько энергии благодаря ветру, что я даже думал изменить свое имя в честь бога северного ветра и стать Бореем Джонсоном», – сказал премьер-министр.

Джонсон также заявил, что человечеству пора «повзрослеть», пишет The Gurdian. По его мнению, мировые лидеры должны взять на себя ответственность за решение экологических проблем. Он также указал, что избежать критики будущих поколений за загрязнение планеты вряд ли удастся.

«Мир – эта драгоценная голубая сфера с коркой яичной скорлупы и клочком атмосферы – это не какая-то неразрушимая игрушка, некая надувная пластмассовая комнатка, которой мы можем бросаться, сколько душе угодно», – добавил политик.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 23.09.21

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