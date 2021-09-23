Нацистский преступник избежал правосудия в Канаде

Нацистский преступник, служивший в СС Гельмут Оберлендер, обвиняемый в причастности к массовым убийствам мирного населения в СССР, сумел избежать наказания.

Оберлендер, депортации которого добивалась Россия, умер в своем доме в Канаде в возрасте 97 лет, – сообщает National Post.

Оберлендер родился 15 февраля 1924 года в селе Молочанск Запорожской области. После оккупации Украины немецкими войсками в 1941 году он был мобилизован в качестве переводчика и служил в зондеркоманде СС-10 «а». После капитуляции Германии ему удалось скрыться и избежать уголовной ответственности, в то время как в 1940-х и 1960-х годах несколько его сослуживцев были задержаны и осуждены. В декабре 2019 года Верховным судом Канады в отношении Оберлендера, скрывшего от канадских властей факт участия в зондеркоманде, было принято решение о лишении его канадского паспорта, выданного в 1960 году.

После этого дело о возможной депортации нацистского палача уже рассматривали миграционные власти Канады, но при этом официальные лица не комментировали запросы относительно того, в какую страну его теоретически могут выслать. В Канаду Оберлендер попал в 1954 году, получив вид на жительство.

В начале февраля 2020 года Следственный комитет России в рамках дела об уничтожении фашистами воспитанников Ейского детского дома в 1942 году запросил у Канады материалы в отношении Оберлендера, который подозревается в причастности к данному преступлению. СК расследует уголовное дело по статье УК РФ «Геноцид».

Дело против Оберлендера было возбуждено по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома, согласно которым члены зондеркоманды, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство детей.

Оттава, Иван Бабурин

Оттава. Другие новости 23.09.21

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