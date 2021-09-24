В США мать и дочь делали нелегальные пластические операции, уродующие женщин

В США предъявили обвинение 51-летней Либби Адаме и 23-летней Алише Гомес. Женщины делали пластические операции, не имея медицинской лицензии. От рук псевдохирургов пострадали десятки женщин, а одна из них умерла.

Полиция расследовала гибель порноактрисы Кариссы Раджпаул. В 2019 году женщина записалась на операцию по увеличению ягодиц. В то время как стоимость такой процедуры в Лос-Анджелесе достигала 15 тысяч долларов, Адаме и Гомес брали за свои услуги всего 4 тысячи долларов.

Установлено, что женщины ввели Раджпаул в ягодицы грязный силикон. У пациентки произошла сердечно-легочная дисфункция, от которой она скончалась. Мать и дочь позвонили в службу спасения, а сами скрылись с места происшествия.

В ходе расследования было установлено, что Адаме и Гомес проводили хирургические вмешательства в частном доме, а в качестве операционной была использована гостиная и кухонный стол, покрытый скатертью, пишет Los Angeles Times.

Полиции потребовало два года, чтобы собрать доказательства причастности этих женщин к гибели Раджпаул. Кроме того, по этому делу было найдено еще около 50 потерпевших, которые обращались к Адаме и Гомес, а затем сталкивались с жуткими последствиями сделанных операций.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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