Франция предостерегает Россию от использования ЧВК в Мали

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил главу МИД РФ Сергея Лаврова о потенциальных серьезных последствиях, если ЧВК «Вагнер» начнет работать в Мали. Заявление прозвучало во время переговоров в Нью-Йорке, где проходит Генассамблея ООН, – сообщает МИД Франции.

Французское внешнеполитическое ведомство опубликовало сегодня, 24 сентября, сообщение, в котором говорится: «Министр, говоря о Мали, предупредил российского коллегу о серьезных последствиях в случае работы группы «Вагнер» в этой стране».

В сообщении также отмечено, что министры обсудили множество тем, связанных с международными кризисами, «в частности, Афганистан, Ливию, Украину, иранское досье».

Глава МИД Франции Ле Дриан выразил готовность к «структурированному и требовательному» диалогу с Россией с целью выстраивания более стабильных и предсказуемых отношений.

Ранее в сентябре французский телеканал TV5 со ссылкой на источники в Париже сообщил, что власти Мали якобы обсуждают возможность соглашения с ЧВК «Вагнер» о подготовке малийских военнослужащих и обеспечении безопасности руководства страны. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил, что если это произойдет, то Париж выведет из Мали своих военных, – сообщает Интерфакс.

Официальный Кремль в лице пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что военные РФ не присутствуют на территории Мали, и Москва не ведет официальных переговоров на этот счет.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

Нью-Йорк. Другие новости 24.09.21

Стоимость угля в Европе побила тринадцатилетний рекорд. / Россия отказалась от участия в сессии ПАСЕ в Страсбурге. / Вы нам должны: Украина собирается выбить из Польши материальную компенсацию морального вреда. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»