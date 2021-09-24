Минфин США разрешил финансовые операции с Талибаном*

Ограниченные финансовые операции с радикальным движением Талибан* и группировкой Сеть Хаккани* разрешило министерство финансов США в пятницу, 24 сентября, – сообщается в заявлении американского минфина, – пишут Известия.

Из текста документа следует, что в целях облегчения гуманитарных нужд афганцев одна из выданных министерством лицензий предоставляет возможность правительству Соединенных Штатов, неправительственным и некоторым международным организациям, включая ООН, заключать сделки с Талибаном* и Сетью Хаккани*.

Вторая лицензия американского минфина разрешает проведение ограниченных операций, которые связаны с экспортом и реэкспортом продуктов питания, лекарств и медицинского оборудования в Афганистан, – говорится в сообщении министерства финансов США.

* Организация признана террористической и запрещена в России

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 24.09.21

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