США успешно испытали гиперзвуковую ракету

США успешно испытали ракету, достигшую пяти махов, что составляет пять скоростей звука (6,2 тыс. км/ч) в насыщенной кислородом атмосфере, что наилучшим образом подходит для запуска подобных ракет, – сообщило Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA).

Ракету, созданную корпорацией Raytheon с двигателем Northrop Grummann, работающем на смеси углеводородного топлива и воздуха запустили с самолета.

В Пентагоне рассказали, что это первое успешное испытание такого рода с 2013 года.

Целью испытаний являлась интеграция ракеты, отработка запуска и безопасной отстыковки от самолета, запуск двигателей и крейсерский полет.

Как утверждают в Пентагоне, все основные задачи испытаний были выполнены.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 27.09.21

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