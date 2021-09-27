Google отключит все смартфоны с устаревшими версиями Android

Сервисы компании Google на смартфонах, работающих на устаревших версиях Android, будут отключены с 27 сентября, – сообщают Известия со ссылкой на The Sun.

Google отключит возможность пользования картами Google Maps, почтой Gmail, видеосервисом YouTube, и другими фирменными приложениями.

IT-гигант сообщает также, что ограничение коснется смартфонов на версии 2.3.7 и ниже -у них будет отображаться сообщение об ошибке. Для того чтобы получить возможность пользоваться сервисами Google, пользователям необходимо будет перейти на гаджет под управлением Android 3.0 и новее.

В свою очередь, компания WhatsApp, 6 сентября, заявила, что сервис перестанет работать на устаревших устройствах на базе iOS и Android с 1 ноября текущего года. Речь идет об Android-смартфонах с версией Android 4.0.4 и iPhone с iOS 9 и ниже.

Компания порекомендует перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю чатов до этой даты.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 27.09.21

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