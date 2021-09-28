Маск вновь подвинул Безоса с первого места в списке миллиардеров Forbes

Предприниматель Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга богатейших людей планеты по версии Forbes. Основатель SpaceX и гендиректор Tesla стал третьим в мире, чье состояние впервые превысило 200 млрд долларов.

Согласно данным счетчика Forbes Real-Time, Маск за сутки разбогател на 3,8 млрд долларов, таким образом, его состояние на закрытии торгов 27 сентября оценивалось в 203,4 млрд.

Основатель Amazon Джефф Безос преодолел планку в 200 млрд долларов в августе прошлого года, но сейчас он отстает от лидера на шесть миллиардов – у него 197,7 млрд долларов.

На третьем месте – президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, который в июне 2021-го обладал состоянием в 200 млрд. С тех пор его капитал снизился и сейчас составляет 175,7 млрд.

Замыкают пятерку самых богатых людей мира основатель Microsoft Билл Гейтс (131 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг (126,4 млрд долларов).

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 28.09.21

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