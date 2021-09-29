В Демократической Республике Конго на костре сожгли восемь женщин

Жители Демократической Республики Конго заживо сожгли восемь женщин, которых обвинили в колдовстве. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местных правозащитников.

Жители провинции Южное Киву устроили «охоту на ведьм». В колдовстве за последние три месяца обвинили более 320 женщин. По словам правозащитников, местные власти закрывают глаза на эти убийства. Найти виновников при этом практически невозможно, так как сами жители покрывают причастных к сожжению.

На «ведьму» лидерам общин указывают баджакази – провидцы и лжепроповедники. По мнению профессора социологии Боско Мучукивы, они искусно манипулируют людьми, чтобы упрочить свою власть и влияние.

Правозащитники возложили ответственность за происходящее на руководство страны, не желающее принимать меры. «Полиция и система правосудия не выполняют свою работу», – заключил Мучукива.

Киншаса, Зоя Осколкова

Киншаса. Другие новости 29.09.21

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