КНДР объявила об испытании гиперзвуковой ракеты: реакция США

КНДР впервые испытала новую гиперзвуковую ракету «Хвасон-8», разработанную Академией военных наук страны, сообщило центральное северокорейское информагентство ЦТАК. Ракету запустили утром 28 сентября на полигоне в провинции Чаганг. В Пхеньяне назвали испытание успешным.

За запуском наблюдал член президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон вместе с руководителями отдела оборонной науки. Как отметило ЦТАК, разработка гиперзвуковой ракеты «имеет большое стратегическое значение для науки и техники страны, а также укрепления ее мощи».

В ходе испытаний были подтверждены летная маневренность и устойчивость ракеты, ее технические показатели, а также стабильная работы топливной системы. «В результате испытания все заданные технические показатели были удовлетворены проектными требованиями», – подчеркивается в сообщении. Какое расстояние пролетела ракета, не раскрывается.

Накануне в Сеуле заявили о запуске Пхеньяном ракеты в сторону Японского моря. 13 сентября Северная Корея объявила об успешных испытаниях новейшей крылатой ракеты большой дальности.

Испытание КНДР новой гиперзвуковой ракеты прокомментировали в Госдепартаменте США. Представитель ведомства сообщил, что Вашингтон тщательно изучает эти данные, чтобы «подтвердить, какого конкретно рода был недавний пуск», передает RT. В Госдепе также отметили, что США очень серьезно относятся к сообщениям о любых новых возможностях в сфере вооружений

Пхеньян, Наталья Петрова

Пхеньян. Другие новости 29.09.21

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