В перестрелках в тюрьмах Эквадора за два дня погибли 140 человек

В Эквадоре более 100 человек погибли и несколько десятков получили ранения в столкновениях между заключенными одной из тюрем. Это второе происшествие в пенитенциарной системе страны за два дня. Президент республики ввел чрезвычайное положение.

Инцидент произошел в пенитенциарном учреждении в городе Гуаякиль на западе страны. «На данный момент известно о 116 погибших и около 80 раненых. Все они заключенные», – сказал в ходе пресс-конференции глава республики Гильермо Лассо.

По предварительным данным, причиной столкновений стало противостояние между враждующими преступными группировками, члены которых содержатся в этой тюрьме. К настоящему времени ситуацию удалось взять под контроль.

Накануне перестрелка между членами преступных группировок произошла в другой эквадорской тюрьме в провинции Гуаяс. На место прибыли силовики, но им потребовалось около трех часов, чтобы подавить беспорядки. Погибли 24 человека, еще 48 получили ранения.

Лассо подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в пенитенциарной системе страны на 60 дней с целью восстановить порядок и предотвратить новые случаи насилия. Он добавил, что у правоохранителей на данный момент нет информации об угрозе в другом пенитенциарном учреждении.

Кито, Зоя Осколкова

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