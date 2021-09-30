Самой доходной валютой в мире в 2021 году стала сейшельская рупия

Сейшельская рупия, национальная валюта Сейшельских островов, подорожала на 60% отношению к доллару с начала текущего года, чем опередила в росте все валюты в мире и значительно превысила динамику основных биржевых индексов на американском рынке, – сообщает РБК.



Как сообщает Bloomberg, курс сейшельской рупии с начала текущего года вырос благодаря восстановлению туристического бизнеса, что привело к притоку иностранной валюты в это островное государство. Только на этой неделе сейшельская рупия укрепилась по отношению к американскому доллару на 2,9%, до 13,31 рупий за доллар.

Это лучший результат среди 146 отслеживаемых агентством валют мира.



На втором месте среди наиболее доходных валют мира по отношению к доллару США в 2021 году оказалась денежная единица Республики Замбия – замбийская квача, подорожавшая примерно на 26% , а на третьем – валюта Мозамбика мозамбикский метикал, прибавивший 17%.

Армянский драм, ангольская кванза и украинская гривна укрепились с начала года на 7%. В десятку лучших валют также вошел грузинский лари с показателем роста в 6%. Белорусский рубль вырос на 4%, угандийский шиллинг и доминиканское песо прибавили 3%.



Российский рубль не попал в десятку высокодоходных валют, укрепившись к доллару на 1,7% с начала года. Однако в сентябре российская валюта показывает лучший результат среди валют стран с развивающейся экономикой, это происходит на фоне взлета цен на энергоносители. С начала месяца рубль подорожал к доллару на 0,68%, в то время как остальные валюты-аналоги подешевели, в том числе гонконгский доллар, китайский юань и тайваньский доллар. К концу сентября курс доллара опустился до 72,6 руб., в то время как в конце августа он находился на уровне 73,2 руб.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 30.09.21

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