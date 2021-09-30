Профильные группы по контролю над вооружениями создадут Россия и США

Зам.главы МИД РФ Сергей Рябков заявил сегодня, 30 сентября, что Россия и США в ходе переговоров по стратегической стабильности в Женеве решили создать две профильные группы, которые будут заниматься принципами контроля над вооружениями и потенциалом стратегических вооружений.

«Мы договорились о создании двух рабочих групп, которые будут заниматься профильной тематикой. Для начала мы должны продолжить обмен сигналами, которые составляют на данном этапе содержание проводимой работы. Это можно осуществлять и в рабочем порядке», – цитирует Рябкова РИА Новости.

Зам.главы российского МИДа также прокомментировал договоренности России и США по вопросу кибербезопасности: «Из того, что мне известно, можно сделать вывод в двух словах: медленный прогресс. Но это само по себе тоже хорошо, потому что до встречи президентов в Женеве формализованного, структурированного тематически канала не существовало».

Также Сергей Рябков рассказал, что стороны договорились, что двусторонняя комиссия по ДСНВ начнет работу 5 октября в Женеве.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 30.09.21

Эфиопия объявила персонами non grata семерых сотрудников ООН. / Россия поставит перед МАГАТЭ вопрос об альянсе AUKUS. / Барбадос лишил королеву Великобритании Елизавету II статуса правительницы острова. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»