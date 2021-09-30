Наследный принц Дубая официально открыл World Expo-2020

Всемирная выставка Expo-2020 под девизом «Объединяя идеи, создаем будущее» открылась сегодня, 30 сентября, в Дубае.

Наследный принц Дубая шейх Хамдан бин Мохаммед на церемонии официального открытия Expo заявил: «Весь мир объединяется в Объединенных Арабских Эмиратах, когда мы вместе, с благословения Аллаха, открываем Expo-2020 Dubai», – пишет Le Figaro.

В церемонии открытия приняли участие такие знаменитости, как эмиратская дива Ахлам, британская певица Элли Голдинг, китайский пианист Ланг и итальянский тенор Андреа Бочелли.

Expo-2020 – первая всемирная выставка, проводимая в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной Азии (MEASA). Также это самое масштабное мероприятие, когда-либо проводившееся в арабском мире. В нем принимают участие 192 страны, у каждой из которых есть свой национальный павильон, подобное также происходит впервые за 170 лет истории Всемирных выставок. Российский павильон один из самых больших.

Организация Expo-2020 обошлась ОАЭ в семь миллиардов долларов.

Expo проходят каждые пять лет. Первая всемирная выставка состоялась в 1851 году в Лондоне. В 2015 году Expo принимал Милан. На ней было представлено 145 стран, гостями мероприятия стали 22,2 млн человек. На право проведения Expo 2020 помимо Дубая претендовали Сан-Паулу (Бразилия), Измир (Турция) и Екатеринбург.

Эмираты планируют принять порядка 25 миллионов посетителей за шесть месяцев работы Expo. Однако посетители Всемирной выставки должны быть вакцинированы или иметь отрицательный результат ПЦР.

Следует отметить, что, несмотря на призыв Европейского парламента бойкотировать Expo-2020, «чтобы продемонстрировать свое неприятие нарушений прав человека в Эмиратах», большинство европейских государств участвуют в World Expo-2020.

Дубай, Иван Бабурин

Дубай. Другие новости 30.09.21

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