На Японию обрушился мощный тайфун

В пятницу на Японию обрушился сильный тайфун, принесший сильный ветер и проливной дождь на ее восточные острова, включая столицу Токио. Непогода нарушила движение железнодорожного и воздушного транспорта. Как сообщает агентство AP, власти пока не располагают информацией о жертвах и пострадавших, но в стране действует предупреждение о возможных наводнениях и оползнях.

Тайфун Миндулле сейчас находится недалеко от архипелага Идзу у южного побережья Японии, самый северный остров которого находится всего в 100 километрах от Токио. По данным Японского метеорологического бюро, тайфут движется на северо-восток со скоростью около 35 километров в час и сопровождается ветром скоростью до 162 километров в час.

Из-за тайфуна работа местных железных дорог в префектурах к востоку от Токио была временно приостановлена, а также были отменены несколько рейсов и паромов, соединяющих токийский аэропорт Ханэда с окружающими островами.

До утра субботы по местному времени на архипелаге Идзу может выпасть до 200 миллиметров осадков и 150 миллиметров в районе Токио.

Токио, Елена Васильнва

Токио. Другие новости 01.10.21

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