В Индии женщина тростью отбилась от дикого леопарда

Жительница пригорода индийского города Мумбаи пережила нападение леопарда. Женщине удалось отбиться от зверя тростью. Об этом сообщает Times of India.

55-летняя женщина вечером отдыхала во дворе своего дома, когда сзади к ней подкрался леопард. Животное накинулось на ничего не подозревающую жертву. Женщина успела схватить трость и ударила дикую кошку по голове. На крики сбежались домочадцы, к тому моменту зверь успел скрыться.

В результате пострадавшая попала в больницу с ранами лица, рук и спины. По словам врачей, травмы не были серьезными, жизнь женщины вне опасности.

Это третье за неделю нападение леопарда на человека в этом районе, который располагается у края леса Аари. В департаменте лесного хозяйства сообщили, что в лесу установили фотоловушки, чтобы выяснить, одно и тоже животное нападает на людей, или разные.

По словам специалистов, территория леса Аари стремительно сокращается из-за строительства и вырубок. Поэтому дикие животные в поисках пищи все чаще забредают в жилые районы.

Мумбаи, Зоя Осколкова

Мумбаи. Другие новости 01.10.21

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