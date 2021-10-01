Власти Вьетнама отказываются от жесткого локдауна из-за кризиса в экономике

Власти Вьетнама решили отказаться от политики «нулевой заболеваемости коронавирусом» из-за ухудшения экономической ситуации. ВВП страны рекордно снизился за всю историю наблюдений.

Вьетнам на протяжении всего периода пандемии вводил строгие ограничения, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. В частности, в одном из крупнейших городов страны с более чем десятимиллионным населением, Хошимине, почти три месяца действовала политика «нулевой заболеваемости Covid-19».

В мегаполисе ввели комендантский час, а также ряд других жестких мер. Однако с распространением штамма «дельта» заболеваемость начала резко расти, передает Financial Times. При этом многим предприятиям пришлось приостановить производство. Это привело к перебоям с поставками с вьетнамских заводов. На проблемы жаловались такие гиганты как Apple, Samsung, Toyota и Nike.

Данные за третий квартал показали падение ВВП Вьетнама на рекордные 6,2%. Представители бизнес-сообщества призвали власти отменить локдаун. В результате администрация Хошимина отменила некоторые ограничительные меры. Были разрешены собрания до 10 человек, а для вакцинированных – до 50. Кроме того, для предприятий, чьи сотрудники привиты от Covid-19, действует ряд послаблений.

Хошимин, Зоя Осколкова

Хошимин. Другие новости 01.10.21

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