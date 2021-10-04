Дефолт в США поставит под угрозу доллар в качестве мировой резервной валюты

Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме в понедельник, 4 октября, заявил, что потенциальный дефолт, который может произойти в случае, если Конгресс не согласует поднятие потолка государственного долга, поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты, – сообщают СМИ. Трансляция выступления Байдена велась на сайте Белого дома.

В своем выступлении американский президент отматил, что неспособность поднять потолок госдолга «поставит под сомнение готовность Конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже приняли на себя, а не новые. Это подорвет надежность ценных бумаг Минфина, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты».

Призывая своих политических оппонентов республиканцев перестать противостоять поднятию Конгрессом потолка государственного долга, Байден заявил, что кредитный рейтинг Америки будет понижен, ставки по кредитам поднимутся.

«Мы просим республиканцев не использовать процедурные лазейки, чтобы помешать нам делать работу, которую они выполнять не будут. Вы не хотите помочь спасти страну, тогда уйдите с дороги, чтобы не разрушить ее. Вы должны перестать играть в русскую рулетку с экономикой США», – добавил президент США.

Кроме всего, Джо Байден заявил, что не может дать гарантию того, что дефолта США по их долговым обязательствам не произойдет. Американский лидер подчеркнул, что решение этой проблемы будет зависеть от действий республиканцев в Конгрессе.

Ранее Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила в письме американским законодателям, что ресурсы возглавляемого ею ведомства будут полностью исчерпаны вскоре после 18 октября, если Конгресс к этой дате не поднимет потолок государственного долга или же не приостановит лимит заимствований во избежание дефолта.

Вашингтон, Иван Бабурин

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