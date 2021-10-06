В Шотландии прооперировали золотую рыбку с опухолью глаза

В Шотландии аквариумную рыбку с помощью операции избавили от опухоли глаза.

«Когда 32-летний ветеринар Кэролайн МакХью обнаружила опухоль у своей 12-летней аквариумной рыбки Дотти, она решила спасти ее», – пишет Daily Mail. «Дотти была подавлена ​​и медленно плавала в своем аквариуме. Она не была счастлива. Она очень важный член семьи. Мы не выдержали бы, если бы она почувствовала боль», – призналась шотландка Daily Mail.

Она немедленно отвезла своего питомца в клинику в Глазго и проконсультировалась со своими коллегами, ветеринарами Ли Шригли и Калумом Эйткеном.

Операция с аквариумными рыбками – дело очень необычное, за сорок лет существования в клинике не было ни одного подобного случая. Тем не менее, медики решили попробовать удалить опухоль у маленького пациента.

Сначала Дотти насыпала в аквариум обезболивающий порошок, чтобы она уснула. Затем ее перенесли на операционный стол, где ее жабры постоянно поливали водой, чтобы она могла дышать.

Для операции был использован пинцет и ультратонкий нож, после на разу наложили саморассасывающийся шовный материал. Манипуляции рыбка перенесла благополучно –

Дотти выписали через три дня.

Операция обошлась шотландке в 200 фунтов стерлингов, но денег с МакХью не взяли – потому что она тоже ветеринар.

Глазго, Елена Васильева

Глазго. Другие новости 06.10.21

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