Чернокожий сотрудник засудил Tesla за расизм

Суд в Калифорнии обязал компанию Tesla выплатить компенсацию чернокожему сотруднику, который на работе сталкивался с оскорблениями на расовой почве. Мужчина получит почти 7 млн долларов. Кроме того, корпорация заплатит штраф в размере 130 млн долларов, сообщает Wall Street Journal.

Оуэн Диас работал на калифорнийском заводе Tesla лифтером с 2015 по 2016 год. В отношении мужчины неоднократно допускались расистские высказывания со стороны других сотрудников, также он видел расистские изображения и надписи в ванной комнате, утверждают адвокаты истца.

Суд присяжных постановил, что Tesla создала для Диаса расово враждебную рабочую среду и не предприняла никаких мер, чтобы предотвратить притеснения. Диас получит 6,9 млн долларов в качестве компенсации за моральный ущерб. «Илон Маск, тебя предупредили. Наведи порядок на своем заводе», – приводит WSJ слова бывшего сотрудника.

В свою очередь в Tesla заявили, что не знали о дискриминационном поведении, поэтому не могли предпринять мер для защиты темнокожих работников. По словам вице-президента по персоналу Валери Кейперс Воркман, компания уже обратилась в кадровые агентства, которые нанимают сотрудников. Пока нет информации о том, будет ли Tesla подавать апелляцию.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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