Генсек НАТО не верит в попытки европейцев создать что-то вне рамок Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал страны, желающие укрепить европейскую оборону, подчеркнув, что создание структур, конкурирующих с НАТО, чревато ослаблением и расколом Атлантического альянса, – пишет Le Figaro.

«Я понимаю, что Франция разочарована прекращением Канберрой мега-контракта на закупку французских подводных лодок. В то же время союзники по НАТО согласны с нашей общей целью – мы должны оставаться едиными. Кроме того, я не верю в попытки создать что-то вне рамок НАТО, конкурировать с НАТО или дублировать его», – ответил Столтенберг на вопрос о последствиях соглашения AUKUS между Соединенными Штатами, Австралией и Великобританией во время лекции в Джорджтаунском университете в Вашингтоне во вторник, 5 октября.

В качестве послания к 27 главам государств и правительств Европейского союза, собравшимся во вторник, 5 октября в замке Брдо, недалеко от Любляны, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что 80% оборонных расходов НАТО обеспечиваются странами, не входящими в ЕС: «Это, конечно, Соединенные Штаты и другие союзники».

«Не стоит забывать о географии: Турция на юге, Норвегия и Исландия на севере, США, Канада и Великобритания на западе. Если вы посмотрите на карту, они важны для защиты всей Европы. Любая попытка ослабить трансатлантические связи путем создания альтернативных структур не только ослабит НАТО, но и разделит Европу», – заявил генеральный секретарь НАТО.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 05.10.21

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