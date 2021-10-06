Зам.главы МИД РФ прокомментировал сообщение о сокращении российской миссии в НАТО

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, отвечающий за отношения России и Североатлантического альянса, прокомментировал ситуацию с сокращением в российском постпредстве при НАТО, – пишет Коммерсантъ.

Александр Грушко заявил, что страны НАТО, сократив размер российского постпредства при альянсе, не обошлись «без жупела российской угрозы» после Афганистана.

«После впечатляющего завершения афганской эпопеи как обойтись без жупела «российской угрозы»? Никак», – задал вопрос дипломат.

Также зам.министра обратил внимание, что еще вчера руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия – НАТО, направить в Брюссель посла. «Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем», – резюмировал Грушко.

Ранее Североатлантический альянс подтвердил сокращение миссии России с 20 до 10 человек и высылку из Брюсселя восьми дипломатов. По утверждению британских СМИ, российских дипломатов обвиняют в шпионаже и причастности к убийствам. Однако российских дипломатов не объявили персонами нон грата, как это обычно происходит со шпионами, а лишили аккредитации. О том, что Альянс пойдет на такой шаг, его представители Москву заранее не предупреждали.

Сотрудник пресс-службы Альянса подтвердил, что «НАТО принял решение сократить число дипломатических аккредитаций, которые Российская Федерация может иметь при НАТО, до 10. Мы можем подтвердить, что мы лишили аккредитации восемь членов российской миссии при НАТО».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 06.10.21

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