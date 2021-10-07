Житель США подал в суд на не сумевшую снять с него порчу гадалку

Житель Калифорнии подал в суд на гадалку, которая не смогла избавить его от проклятья. Мужчина требует компенсацию в размере 25 тысяч долларов. Об этом сообщает ВВС.

У американца начались проблемы в браке, тогда он решил обратиться за помощью к «специалисту по любовным делам». Рекламу с услугами гадалки мужчина нашел в интернете.

Женщина погадала на картах таро и заявила, что ее клиент был проклят бывшей девушкой. Она согласилась снять порчу за пять тысяч долларов. Испуганный мужчина перевел часть денег и стал ждать положительных изменений, но они так и не наступили. Брак продолжал рушиться, а сам он мучился тревожными мыслями и плохо спал.

Тогда обманутый мужчина понял, что его обманули, и решил наказать ведьму, подав на нее в суд. Он потребовал 25 тысяч долларов в качестве возмещения за моральный ущерб.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 07.10.21

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