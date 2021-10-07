Без танцев и алкоголя: на свадьбах в Афганистане ввели ряд запретов

Талибы* ввели ряд ограничений, которые будут действовать во время празднований бракосочетаний. В частности, теперь в Афганистане действует запрет на живую музыку, мужчины и женщины должны находиться в разных залах, а также нельзя пить спиртное.

Новые правила министерство исламской ориентации озвучило на встрече с представителями ассоциации отелей для проведения свадеб, передает РИА «Новости». Как рассказал агентству владелец одного из отелей, из-за этих запретов заведения попросту разорятся.

Согласно новым правилам, в зал для женщин смогут зайти теперь только мужчины из числа членов семьи. Мужчинам и женщинам также запрещено танцевать вместе и принимать участие в конкурсах.

Кроме того, на свадебных торжествах теперь полностью запрещается употребление алкоголя.

*Движение «Талибан» запрещено законами РФ

Кабул, Зоя Осколкова

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