США отложили дефолт до декабря

Обе американские партии заключили соглашение об увеличении потолка государственного долга на 480 миллиардов долларов, – заявил в четверг, 7 октября, лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер, – пишет газета The Hill.

Такое решение позволило США предотвратить свой первый в истории дефолт по госдолгу. По оценкам министерства финансов, решение будет действовать до 3 декабря.

Сделка уже вызвала негативную реакцию со стороны экс-президента США Дональда Трампа и его сторонника, сенатора-республиканца Линдси Грэма.

Со своей стороны лидер республиканцев Митч Макконнелл сказал: «Путь, на который пошли наши коллеги-демократы, избавит американский народ от краткосрочного кризиса».

Макконнелл также добавил, что сделка в Сенате «даст объединенному демократическому правительству более чем достаточно времени для принятия отдельного законодательства об ограничении задолженности».

Теперь соглашение Сената должно быть одобрено палатой представителей, прежде чем будет направлено на подписание президенту Джо Байдену. Конгресс США должен поднять потолок долга до 18 октября.

Об угрозе дефолта еще в июне заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. Тогда глава ведомства призвала повысить лимит госдолга как можно скорее, чтобы избежать катастрофических последствий для экономики. По ее мнению, дефолт может «усилить финансовый кризис, поставить под угрозу рабочие места и сбережения американцев».

На сегодняшний день американский госдолг составляет более 28,6 трлн. долларов.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 07.10.21

Европарламент хочет начать уголовное преследование Лукашенко. / Некоторые статьи основных договоров ЕС противоречат конституции Польши. / Из-за раннего начала отопительного сезона в России Газпром приостановил торги на Санкт-Петербургской бирже. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»