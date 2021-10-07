Обеспечить безопасность российских дипломатов в Афганистане призвали в МИД РФ

Сегодня, 7 октября, официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением о призыве к правительству Афганистана принять дополнительные меры для обеспечения безопасности сотрудников российского посольства и российских граждан на территории страны.
Захарова отметила «встревоженность Москвы в связи с деятельностью ИГИЛ* в районе расположения посольства России в Кабуле».
«Мы призываем афганские власти принять дополнительные меры по обеспечению безопасности российской дипломатической миссии, а также находящихся на территории Афганистана российских граждан», – заявила официальный представитель МИД России на брифинге.
Ранее Замир Кабулов, спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД заявил, что Россия пригласила представителей Талибана* принять участие во встрече по Афганистану в Москве 20 октября.
* организация признана террористической и запрещена в России
Москва, Иван Бабурин
Москва. Другие новости 07.10.21
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