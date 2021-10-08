Китаю удалось провести резолюцию ООН о наследии колониализма

В пятницу, 8 октября, в Совете ООН по правам человека Китаю удалось провести резолюцию, призывающую страны принять меры по устранению негативных последствий наследия колониализма, – сообщает AFP.

Резолюция, которую предложили Китай, Венесуэла и Шри-Ланка, была принята 27 голосами «за». Воздержались 20 стран, в том числе Франция, Великобритания и Германия.

Хотя резолюция практически не имеет каких-либо конкретных последствий, ее принятие свидетельствует о растущем влиянии Китая в Совете по правам человека ООН после выхода их него Соединенных Штатов в 2018 году, – пишет Le Figaro.

Текст резолюции, в том числе, гласит: «Наследие колониализма во всех его проявлениях, таких как экономическая эксплуатация, неравенство внутри государств и между ними, системный расизм, нарушения прав коренных народов, современные формы отрицательно сказывается на эффективном осуществлении всех прав человека».

Следует отметить, что после победы Джо Байдена в президентских выборах Соединенные Штаты объявили, что они снова будут баллотироваться в Совет по правам человека, отменив отказ от «политики пустых кресел» в годы правления Дональда Трампа.

Выборы новых членов в Совет ООН по правам человека должны состояться 14 октября.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 08.10.21

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