Крупнейшие международные корпорации обложили 15-процентным коллективным налогом

В пятницу, 8 октября, 136 стран подписали подробный план по пересмотру международных правил корпоративного налогообложения. Теперь крупнейшие международные корпорации, например, такие как Facebook и Johnson & Johnson, будут платить дополнительный коллективный налог на сотни миллиардов долларов, – пишет Politico.

«Страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) достигли договоренности относительно введения 15-процентного налога на деятельность крупнейших корпораций. Страны ОЭСР считают, что новая договоренность позволит перераспределить более $125 млрд. прибыли от примерно 100 крупнейших и наиболее прибыльных корпораций», – говорится в распространенном в пятницу заявлении организации.

На нынешнем этапе к соглашению присоединились Эстония, Венгрия и Ирландия, что означает, что его теперь поддерживают все страны ОЭСР и G20. Кения, Нигерия, Пакистан и Шри-Ланка пока отказались подписывать документ.

В заявлении ОЭСР говорится: «Имеющая важнейшее значение договоренность согласована 136 странами и юрисдикциями, на долю которых приходится более 90% мирового ВВП. Она позволит перераспределить более $125 млрд прибыли от примерно 100 крупнейших и наиболее прибыльных международных корпораций в страны мира».

В заявлении также подчеркивается, что новая договоренность «гарантирует, что эти компании будут выплачивать справедливую долю налогов везде, где они работают и получают прибыль».

С 2023 года крупнейшие международные корпорации облагаются минимальной ставкой налога в размере 15%. Налог касается компаний, годовой оборотный капитал которых превышает €20 млрд. и которые имеют высоких уровень доходов.

Со своей стороны исполнительный директор Tax Justice Network Алекс Кобхэм заявил следующее: «Соглашение приведет к тому, что богатые страны ОЭСР получат большую часть новых доходов, а также резко ограничат свободу других устанавливать свои налоговые правила и защищать свою налоговую базу. Было бы наивно ожидать, что клуб богатых стран будет иметь дело с налоговыми злоупотреблениями, когда члены клуба и их зависимые лица являются главными виновниками этих злоупотреблений»».

Министры финансов стран G20 должны одобрить сделку, когда соберутся в Вашингтоне на следующей неделе. Ожидается, что лидеры этих стран одобрят соглашение в конце месяца, положив начало сложной задаче по реализации правил к концу 2023 года.

Париж, Иван Бабурин

Париж. Другие новости 08.10.21

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