В Японии у военного самолета в воздухе отвалилась кабина

Японский истребитель потерял часть кабины пилота во время боевого вылета. Об этом сообщает телеканал NHK.

Самолет F-2 Воздушных сил самообороны Японии проверял сигнал о возможном нарушении воздушного пространства страны. Во время пролета над горным районом города Асакура префектуры Фукуока у истребителя отвалился обтекатель кабины пилота.

Конструкция весом около 90 кг, состоящая из алюминия и акрилового стекла, упала на землю. Жалоб от местных жителей пока не поступало. В настоящее время военные отправились на поиски потерянной запчасти.

Тем временем, Министерство обороны Японии принесло извинения местным жителям и пообещало тщательно проверить все самолеты для обнаружения возможных неисправностей.

Токио, Зоя Осколкова

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