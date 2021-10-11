В Новой Зеландии с работы увольняют волшебника

Официального городского волшебника решили уволить в новозеландском городе Крайстчерч. Власти посчитали, что образ Яна Брэкенбери устарел и не соответствует облику города, – сообщают Известия со ссылкой на Newshub.

Со своей стороны «волшебник» заявил: «Я и есть оригинальный символ Крайстчерча».

Пост волшебника 89-летний Ян Брэкенбери Ченнелл занимал 23 года и получал зарплату 16 тыс. новозеландских долларов в год.

Последнее жалованье Ченнелл должен получить в декабре, а затем контракт с ним разорвут. Мужчину возмутили намерения властей. Он назвал администрацию кучкой бюрократов без воображения, которая не имеет представления о подлинном наследии и облике города.

Ченнелл предупредил, что разрыв контракта никак на его деятельность не повлияет, и он будет продолжать колдовать, а чиновникам придется его убить, чтобы прекратить это, – сообщает телеканал «360».

Веллингтон, Иван Бабурин

Веллингтон. Другие новости 11.10.21

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