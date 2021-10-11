Анкара готова ликвидировать террористов в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил что Анкара в ближайшее время ликвидирует угрозу своими силами и о «переполненной чаше терпения» из-за последних «вылазок террористов» в Сирии, -сообщает РИА «Новости».

«Нападения на наших военных и последние вылазки террористов (курдских формирований) в Сирии переполнили нашу чашу терпения. Мы в ближайшее время предпримем необходимые шаги, чтобы ликвидировать собственными силами угрозы, исходящие из Сирии», – заявил президент Турции.

Ранее в большом интервью американскому телеканалу CBS Эрдоган выдвинул фактически ультиматум Вашингтону. В частности, турецкий президент отметил, что США пора бы определиться с позицией в Сирии, а именно – намерены ли США бороться с экстремизмом вместе с партнерами по НАТО, в том числе Турцией, или будут и дальше поддерживать террористические курдские объединения.

Также, обозначая свою позицию по военному присутствию США на Ближнем Востоке в целом, Эрдоган заявил, что хотел бы, что б американские солдаты покинули Сирию и Ирак.

Следует напомнить, что ранее президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров выразили приверженность договоренностям по Сирии.

Российский и турецкий лидеры подчеркнули необходимость вытеснения из Идлиба оставшихся террористических элементов.

Анкара, Иван Бабурин

Анкара. Другие новости 11.10.21

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