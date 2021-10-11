COP15 открылось в китайском городе Куньмин

15-е совещание Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15) открылось в понедельник в городе Куньмин, административном центре провинции Юньнань на юго-западе Китая, – сообщает Синьхуа.

Главной темой мероприятия заявлена «Экологическая цивилизация: создание общего будущего для жизни на Земле».

Во вторник, 12 октября, председатель КНР Си Цзиньпин в формате видеосвязи примет участие в саммите руководителей в рамках 15-го совещания Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15) и выступит на нем с программной речью, – сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Совещание будет проходить в два этапа. Первый этап, запланированный на 11-15 октября, пройдет как в офлайновом, так и онлайновом форматах.

Второй этап совещания состоится в офлайн-формате в первой половине 2022 года. На нем будет завершена разработка и принята глобальная рамочная программа по сохранению биоразнообразия на период после 2020 года.

Параллельно совещанию COP15 с 14 по 15 октября пройдет Форум по вопросам экологической цивилизации, в котором примут участие более 1800 участников. Форум охватит ряд тем, включая борьбу с изменением климата и сохранение биоразнообразия.

Пекин, Иван Бабурин

Пекин. Другие новости 11.10.21

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