В Австралии подростки забили до смерти 14 кенгуру

В Австралии два 17-летних подростка предстанут перед судом за убийство кенгуру. Им грозит тюрьма и огромный штраф, пишет ВВС.

Трупы убитых животных со следами побоев обнаружили в приморском городке к югу от Сиднея. Спустя два дня правоохранителям удалось установить личности причастных к преступлению несовершеннолетних.

Выяснилось, что подростки избивали кенгуру и издевались над ними. Одному из детенышей удалось пережить нападение. Зоозащитники забрали кенгуренка в приют для животных.

Подросткам грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до 15 тысяч долларов.

Сидней, Зоя Осколкова

Сидней. Другие новости 12.10.21

ЕСПЧ признал Азербайджан виновным в пытках блогера-путешественника. / Приштина обрушилась с критикой на Сербию, которая принимает саммит Движения неприсоединения. / Президент Филиппин предложил вакцинировать антипрививочников во сне. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»