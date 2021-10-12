Рябков предложил Нуланд обоюдно снять все ограничения в работе загранпредставительств США и России

Обоюдно снять все ограничения, касающиеся работы загранпредставительств РФ и США предложил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд во вторник, 12 октября, – сообщает ТАСС.

В сообщении МИД РФ по итогам переговоров говорится следующее: «Обсуждены состояние и перспективы развития отношений между двумя странами. Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга. С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет».

На встрече с Нуланд Рябков также подчеркнул, что «продолжение конфронтационной линии Вашингтона применительно к двусторонней повестке дня и в контексте острых международных и региональных проблем способно привести лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений».

Как отметили в МИД РФ, во встрече Рябкова и Нуланд, также принял участие замглавы Минобороны России Александр Фомин.

Переговоры Рябкова и Нуланд прошли во вторник в МИД РФ и продолжались более полутора часов. Заместитель госсекретаря будет находиться в России с визитом до 13 октября, запланированы ее встречи с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и с заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 12.10.21

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