Между Россией и США намечен очередной раунд переговоров

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя итоги встречу Виктории Нуланд и Сергея Рябкова, заявил, что Россия и Соединенные Штаты проведут очередной раунд переговоров, – передает Reuters.



«Прошла открытая дискуссия. Ее встречи были полезными», – добавил Прайс.

По его словам, Москва и Вашингтон планируют обсудить численный состав и работу посольств. Прайс добавил, что позиция США относительно вопросов укомплектования своей дипмиссии остается твердой.



Решение об очередной встрече двух стран было принято по итогам переговоров заместителя госсекретаря Виктории Нуланд с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым.



В Белом доме заявили, что Нуланд провела в Москве продуктивные встречи с российскими коллегами.



В свою очередь пресс-секретарь президента США Джен Псаки сказала: «Я полагаю, что она проводит там довольно конструктивные и продуктивные встречи».



Заместителя госсекретаря приехала в Москву 11 октября. 12 октября Викторя Нуланд встретилась с замглавой МИДа Сергеем Рябковым. Переговоры с ним она назвала «конструктивными». В планах Нуланд встреча с помощником российского президента Юрием Ушаковым и замглавы администрации главы государства Дмитрием Козаком.



Вашингтон, Иван Бабурин

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