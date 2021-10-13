Достигнута принципиальная договоренность о встрече Путина и Кисиды

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида достиг принципиальной договоренности о встрече с Путиным. Посол Японии в России Тоехиса Кодзуки сообщил журналистам о принципиальной договоренности о встрече лидеров России и Японии, – сообщает РИА Новости.

Тоехиса Кодзуки заявил: «Они пришли к единому мнению, что надо встретиться. Об этом принципиальная договоренность есть. Но о конкретной дате преждевременно говорить. Я думаю, что два лидера начали хорошие отношения».

Напомним, что вчера, 13 октября Кисида на дебатах в парламенте заявил, что «суверенитет Японии распространяется и на северные территории (Южные Курилы). Мы должны решить этот вопрос и не оставлять его будущим поколениям. Правительство нацелено на заключение мирного договора с Россией, чтобы урегулировать проблему принадлежности островов».

Фумио Кисида стал 100-м премьер-министром Японии в прошлый понедельник. С 11 октября в течение трех дней он отвечает на вопросы представителей партий в обеих палатах парламента. После этого нижняя палата парламента, срок полномочий которой истекает 21 октября, будет распущена, а 31 октября состоятся выборы нового состава.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 13.10.21

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