Израиль вводит налог на одноразовую посуду

Министерство экологии Израиля решило снизить популярность одноразовой посуды с помощью нового налога, который вступит в силу 1 ноября.

Как пишут израильские СМИ, в странах Европы одноразовая посуда из чистого пластика просто запрещена – ее нет на прилавках магазинов. Однако в Израиле решили вместо запрета ввести налог.

С 1 ноября в Израиле с каждого килограмма одноразовых стаканчиков, тарелок, ложек, вилок и ножей будет взиматься 11 шекелей (245 руб. 32коп.) пошлины. Планируется, что новый налог будет приносить бюджету до 600 миллионов шекелей (13 380 840 000 руб.) в год.

Всего на одноразовую посуду Израильтяне тратят порядка 1.3 миллиарда шекелей (28 991 820 000 руб.) в год.

Производители и импортеры одноразовой посуды пытались добиться в новом законе исключения для бумажной посуды, содержащей не более 6-7% пластика, а также введения отсрочки налога на полгода. Однако минфин и министерство экологии Израиля приняло решение о вступлении закона в силу с 1 ноября, при этом бумажная посуда с содержанием пластика 6-7% будет облагаться налогом наравне со стопроцентным пластиком.

Тель-Авив, Иван Бабурин

Тель-Авив. Другие новости 14.10.21

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