США избраны в Совет ООН по правам человека

Сроком на три года США избраны Генассамблеей ООН в состав Совета по правам человека в четверг, 14 октября. За Соединенные Штаты проголосовали 168 стран при необходимых – 97. Всего в Совет было избрано 18 государств, – сообщает ТАСС.

Напомним, что США вышли из Совета в 2018 году при президенте Дональде Трампе. Действующий президент Джо Байден после вступления в должность в январе этого года сообщил о возобновлении работы США с Советом ООН. Впервые США вошли в состав Совета ООН по правам человека в качестве полноправного члена в 2009 г.

В четверг, 14 октября, кроме США в состав Совета по правам человека вошли Камерун, Эритрея, Гамбия, Бенин, Сомали, Катар, ОАЭ, Казахстан, Индия, Малайзия, Аргентина, Парагвай, Гондурас, Люксембург, Финляндия, Литва и Черногория. Всего в совет входит 47 стран, треть из которых ежегодно переизбирается. Россия также является одним из членов Совета по правам человека.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

Нью-Йорк. Другие новости 14.10.21

Германия не считает Россию виновной в росте цен на газ в Европе. / Израиль вводит налог на одноразовую посуду. / В Афганистане женщин вернули в сектор здравоохранения. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»