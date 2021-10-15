В Токио мужчина с ножом напал на прохожих

В столице Японии произошло нападение на железнодорожной станции. Злоумышленник ранил ножом двоих мужчин. Об этом сообщил телеканал NHK.

Инцидент произошел на станции Уэно. Двое мужчин, работающих в одной компании, снимали деньги в банкомате, когда на них напал вооруженный ножом преступник. Он ранил одного в спину, а второго – в бедро.

Пострадавших доставили в больницу. По словам врачей, оба ранения оказались не опасными для жизни.

Полицейские выясняют мотивы нападавшего. Известно, что ранее он не был знаком с потерпевшими.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 15.10.21

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