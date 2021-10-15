В Кабо-Верде ответили по поводу экстрадиции Поклонской на Украину

В МИДе Кабо-Верде подтвердили, что Киев связывался с властями страны по поводу нового посла России Натальи Поклонской, – сообщает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, есть ли у Киева шансы на успех в случае требования экстрадиции, источник РИА Новости ответил: «Нет, конечно, нет. Это шутка просто, не обращайте на это внимание».

Указ о назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде подписал президент России Владимир Путин.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, реагируя на назначение Поклонской, заявил, что в будущем у Киева может появиться возможность «испортить жизнь» бывшему прокурору Крыма. По его словам, ведомство уже уведомило власти Кабо-Верде о «преступной деятельности Поклонской».

Комментируя высказывания Кулебы, официальный представитель МИД России Мария Захарова, напомнила, что Наталья Поклонская имеет дипломатический иммунитет и назначение ее на должность посла России в Кабо-Верде к Украине не имеет никакого отношения.

Прая, Иван Бабурин

Прая. Другие новости 15.10.21

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