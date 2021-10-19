Северная Корея произвела успешный запуск баллистической ракеты с подлодки

Успешный пуск баллистической ракеты с подводной лодки был произведен в КНДР, – сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.

По данным Рёнхап, согласно информации, распространенной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), пуск был осуществлен во вторник,19 октября, Академией обороны КНДР, однако лидер КНДР Ким Чен Ын лично не присутствовал при в испытаниях.

В официальном сообщении из Пхеньяна говорится: «Академия обороны сообщила, что баллистическая ракета подводных лодок нового типа с внедрением многих передовых технологий управления и наведения, включая боковые маневры и «глиссирующие прыжки», внесет большой вклад в развитие оборонных технологий страны и повышение оперативного потенциала военно-морских сил».

«Первый успешный пуск баллистической ракеты морского базирования был произведен Академией обороны пять лет назад, и снова достигнут успех пуска с подлодки БРПЛ нового типа», – напоминает южнокорейское СМИ.

Пхеньян, Иван Бабурин

Пхеньян. Другие новости 20.10.21

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