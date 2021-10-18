Умер экс-госсекретарь США Колин Пауэлл – инициатор американского вторжения в Ирак

Бывший госсекретарь США генерал Колин Пауэлл умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 84 года. Об этом сообщила семья политика в Facebook, отметив, что тот был полностью привит от Covid-19.

В заявлении говорится, что Соединенные Штаты потеряли «великого американца». Родные Пауэлла поблагодарили медицинский персонал Национального медицинского центра Уолтера Рида, где генерал проходил лечение.

Колин Пауэлл возглавлял Госдеп США во время первого президентства Джордже Буше-младшего – в 2001-2005 годах. Он был одним из вдохновителей военного вторжения США в Ирак и свержения режима Саддама Хусейна. На заседании Совбеза ООН 5 февраля 2003 года Пауэлл показал пробирку с белым порошком, уверяя, что в ней содержится образец производимого в лаборатории Ирака биологического оружия массового поражения. После этого президент Джордж Буш-младший приказал начать войну в Ираке, которая продолжалась 8 лет. Позже стало известно, что политик продемонстрировал в ООН фальшивку – ЦРУ дезинформировало Пауэлла.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 18.10.21

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