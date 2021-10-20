Талибы* планируют заняться профессиональным образованием и реальной защитой прав женщин

Афганский министр исламского призыва и ориентации, поощрения желательного и запрещения предосудительного шейх Мохаммад Халид заявил, что его ведомство «вместо символической заботы о женщинах, как это было во время правления правительства президента Ашрафа Гани, займется их профессиональным образованием и реальной защитой их прав», – сообщает Telegram-канал Sputnik Афганистан.

«Движение «Талибан»* не планирует прекращать работу министерства по делам женщин», – подчеркнул Халид.

Афганский министр также заявил, что минисерство исламского призыва и ориентации, поощрения желательного и запрещения предосудительного, пришедшее на смену ведомству по делам женщин, «не будет никого подвергать унижениям». По словам, Мохаммада Халида представители ведомства будут «стараться лишь информировать население».

Ранее новый ректор Кабульского университета, Мухаммад Ашраф Гайрат, назначенный на этот пост «Талибаном»*, запретил учиться в вузе женщинам.

* организация признана террористической и запрещена в России

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 20.10.21

В Сербии вводятся ограничения для непривитых от коронавируса. / «Досье Пандоры»: Европарламент настаивает на расследовании деятельности президента Черногории. / Утечка метана в Туркменистане стала самой большой в мире. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»