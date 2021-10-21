Новые власти Чехии заявили о пересмотре отношений с Россией и Китаем

Новая правящая коалиция Чехии, объединяющая пять либеральных партий, разрабатывает политическую программу, которая предусматривает пересмотр отношений с Россией и Китаем и принятие «закона Магнитского». Об этом сообщил член рабочей группы по подготовке программы Мартин Дворжак.

По его словам, новые власти в страны в сфере внешней политики намерены акцентироваться на правах человека и гражданском обществе», тем самым следуя «традициям первого президента самостоятельной Чехии Вацлава Гавела».

Как отметил политик, в готовящемся документе будет подчеркнут приоритет двусторонних отношений с Германией, заявлено о стратегическом партнерстве с Израилем и необходимости пересмотра отношений с РФ и КНР, передает РИА «Новости». Коалиция также планирует принять так называемый «закон Магнитского», добавил Дворжак.

Кроме того, новое правительство ставит целью к 2025 году достичь суммы расходов на оборону в 2% ВВП, что соответствует требованиям к странам-членам НАТО

Парламентские выборы прошли в Чехии 8-9 октября. Победу на них одержала коалиция либеральных сил «Вместе» в лице Гражданской демократической партии (ГДП), движения ТОР 09 и Христианско-демократического движения. На втором месте оказалось ныне правящее центристское движение ANO («Акция недовольных граждан»), которое возглавляет премьер-министр Андрей Бабиш. «Вместе» после выборов объявила об объединении сил с другой либеральной коалицией, состоящей из Пиратской партии и движения «Старосты и независимые», занявшего третье место. На пост премьер-министра обе коалиции предложили лидера ГДП Петра Фиалу.

Напомним, отношения России и Чехии испортились после того, как Прага обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Москва отвергла обвинения, назвав их безосновательными.

Прага, Наталья Петрова

Прага. Другие новости 21.10.21

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