Пекин возмущен докладом ЕС об отношениях Китая с Тайванем

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в четверг, 21 октября, заявил, что Китай решительно осуждает и выступает против доклада о политических отношениях и сотрудничестве между Европейским союзом и Тайванем. Также он призвал Европейский парламент немедленно прекратить высказывания и действия, которые наносят ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, – сообщает издание Синьхуа.

«Тайвань является неотъемлемой частью китайской территории. Принцип одного Китая является всеобщим консенсусом международного сообщества, а также политической основой отношений между Китаем и Евросоюзом», – заявил Ван Вэньбинь.

Он также отметил, что доклад, принятый Европейским парламентом, серьезно нарушает основные нормы международных отношений, принцип одного Китая, а также публичные обязательства ЕС по тайваньскому вопросу.

«В мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью», – заявил представитель внешнеполитического ведомства КНР.

Ван Вэньбинь также сказал, что Европейский парламент должен воздерживаться от высказываний и действий, которые наносят ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, а также прекратить провокации и конфронтацию.

«Мы со всей серьезностью предупреждаем соответствующие стороны, что не нужно недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и сильную способность китайского народа защищать суверенитет и территориальную целостность страны», – заявил официальный представитель МИД КНР.

Пекин, Иван Бабурин

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