Белый дом выделил почти миллиард долларов на афганских беженцев

Президент США одобрил выделение из федерального бюджета почти 1 миллиард долларов на операции, связанные с переселением афганских беженцев, – сообщает РИА Новости со ссылкой на меморандум, подписанный Джо Байденом.

В документе, который направил Байден госсекретарю США, говорится: «Властью, данной мне как президенту Конституцией и законами США, я постановляю, для национальных интересов страны предоставить помощь в размере, не превышающем $976,1 миллиона, для удовлетворения неотложных нужд в рамках поддержки операции «Добро пожаловать, союзники» и других связанных с ней усилий госдепартамента, включая дополнительное переселение лиц, подвергшихся риску в свете сложившихся обстоятельств в Афганистане».

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 22.10.21

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