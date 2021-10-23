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Суббота, 23 октября 2021, 15:21 мск

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Вашингтон заявил о ликвидации в Сирии одного из лидеров террористической группировки

Фото: U.S. Department of Defense

Центральное командование Вооруженных сил США заявило об успешной операции по ликвидации в Сирии одного из лидеров запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида» Абдула Хамида аль-Матара. Как сообщается, удар был нанесен с помощью беспилотника MQ-9 Reaper в районе города Сулук в сирийской провинции Ракка.

«Устранение этого высокопоставленного лидера «Аль-Каиды» подорвет способность террористической организации к дальнейшему планированию и осуществлению глобальных атак, угрожающих гражданам США, нашим партнерам и ни в чем не повинным гражданам», – говорится в заявлении, которое цитирует «Интерфакс».

Центральное командование США отмечает, что сообщений о жертвах среди мирного населения не поступало.

Вашингтон, Светлана Антонова

Вашингтон. Другие новости 23.10.21

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