В Колумбии задержан самый влиятельный наркобарон

В Колумбии задержан самый разыскиваемый преступник страны – лидер крупнейшей криминальной группировки Диро Антонио Усугу, известный как «Отониэль». О его поимке сообщил президент Колумбии Иван Дуке Маркес, сравнив это с задержанием Пабло Эскобара в 1990-е, передает «Би-Би-Си».

Как сообщается, задержать 50-летнего Усугу удалось в сельском районе на северо-западе Колумбии неподалеку от границы с Панамой. В спецоперации были задействованы, в том числе, военные.

«Отониэль» возглавил «Клан Залива» после убийства его брата в результате полицейской операции. Эта преступная группировка считается в Колумбии самой могущественной – занимается торговлей наркотиками и людьми, незаконной добычей золота и вымогательствами. В криминальную структуру входят около 1800 боевиков.

Клан контролирует многие каналы поставок наркотиков из Колумбии, в том числе в США и Россию.

Отмечается, что Усуга также разыскивается Вашингтоном. В этой связи наркобарон может быть экстрадирован.

Богота, Светлана Антонова

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